Lazio, il Torino ha scelto Baroni: i dettagli dell'offerta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Per la Lazio il nome di Marco Baroni rappresenta già il passato. La società biancoceleste, nel summit avvenuto ieri a Castelfranco Piandisco, ha trovato l'accordo definitivo per il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina laziale. Il tecnico toscano nelle prossime ore porrà la firma sul contratto, ufficializzando il suo ritorno, e chiudendo definitivamente la parentesi baroniana. La rescissione del contratto con Baroni verrà ufficializzata a breve, a quel punto l'allenatore fiorentino sarà libero di trasferirsi in qualsiasi altra squadra, con Fiorentina e Torino che attualmente sembrerebbero quelle più interessate.

L'OFFERTA DEL TORINO - Secondo quanto riporta Tuttosport, proprio il club Granata avrebbe individuato l'ex Lazio come primo obiettivo per sostituire Vanoli e avrebbe messo sul piatto un contratto biennale per convincerlo a firmare. Le voci intorno a un interesse sempre più concreto della Fiorentina, però, intimoriscono dalle parti di Torino e avrebbero spinto Cairo a guardarsi intorno, selezionando come alternative i nomi di De Rossi, di Gilardino e di quel Rino Gattuso accostato nelle scorse settimane anche alla Lazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.