DIRETTA - Lazio - Sarri è fatta! Ecco quando arriveranno le firme

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 - Sarri è di fatto il nuovo allenatore della Lazio. Accordo totale tra il club biancoceleste e il Comandante che torna a Roma dopo un anno e mezzo. Proprio nella Capitale - secondo quanto raccolto nella nostra redazione - verrà apposta la firma sui contratti nella giornata di mercoledì. Contratto biennale con opzione per Sarri e il suo staff: 2,5 milioni a stagione di parte fissa, bonus di 500 mila euro in caso di Europa League e di un milione in caso di Champions. Intesa raggiunta anche sul mercato, il tecnico verrà coinvolto nelle manovre in entrata e in uscita. Sarri ha detto sì al ritorno alla Lazio. L'ufficialità è attesa in 72 ore.

AGGIORNAMENTO ORE 17:15 - Intesa totale. Sarri e la Lazio ancora insieme, adesso è davvero realtà. La missione di Fabiani in Toscana è andata a buon fine: il diesse ha trovato l'accordo completo con il tecnico su ogni dettaglio, burocratico e sportivo. La firma sul contratto (biennale con opzione per il terzo anno da 2,5 milioni di euro più bonus) è in programma nei prossimi giorni. Ci siamo davvero: preparatevi ad aprire (di nuovo) le porte alla bellezza.

I motori si sono scaldati, il viaggio durerà qualche ora e percettivamente sembrerà più lungo di quanto sia realmente. Angelo Fabiani, il direttore sportivo della Lazio, accompagnato da Gianluca Procopio, tecnico dell’Under 17, stanno raggiungendo Castelfranco Piandisco, dove si trova la residenza di Maurizio Sarri.

L'operazione 'ritorno del Comandante' è ormai alle battute finali, serve solamente ancora un po' di pazienza per definire i dettagli e chiudere tutte le pratiche burocratiche, poi le porte si riapriranno alla bellezza. Il Sarrismo sta per invadere nuovamente la Capitale, ormai è questione di tempo e non sono previsti clamorosi ribaltoni.

Sarri ha detto 'sì' all'offerta da 2,5 milioni di euro (più bonus legati alle qualificazioni europee), per lui è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Le disposizioni tecniche sono state discusse, il progetto è stato delineato e ora non resta che mettere tutto nero su bianco. Sarà Sarri a raccogliere l'eredità di Marco Baroni, sarà lui a dover migliorare quanto fatto dal suo predecessore: ormai lontano da Roma e diretto verso altri lidi.

