Calciomercato Lazio | Nuovo interesse per Parisi della Fiorentina: le ultime

© foto di Federico De Luca 2025

CALCIOMERCATO LAZIO - Iniziano i piani del mercato. Dopo l'annuncio di Sarri come allenatore, la Lazio è pronta a lavorare per migliorare la squadra. A partire dalla difesa torna di moda un vecchio nome, quello di Fabiano Parisi. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, il terzino della Fiorentina sarebbe già stato valutato dalla società biancoceleste.

In passato era stato accostato sia quando giocava ancora all'Empoli che proprio con la maglia viola. Oltre al difensore, però, l'esperto di mercato ha rilanciato in orbita Lazio anche il nome di Francesco Pio Esposito, di proprietà dell'Inter ma in prestito allo Spezia in questa stagione. L'ultima parola sul suo futuro spetta alla società nerazzurra.

