Calciomercato Lazio | Milan, caccia al sostituto di Reijnders: piace (anche) Rovella

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - È già tempo di programmare il mercato per Massimiliano Allegri, ormai nuovo allenatore del Milan. Insieme al diesse Igli Tare sono già iniziati i colloqui sui possibili sostituti di Reijnders, richiesto dal Manchester City. Presente in lista, oltre a Ricci del Torino, c'è Nicolussi Caviglia del Venezia. C'è già stato un contatto esplorativo con il club, il centrocampista piace tanto al tecnico.

Ma i nomi non finiscono qui. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, un altro profilo gradito in casa rossonera è quello di Nicolò Rovella della Lazio. Al momento però la società biancoceleste non sembra intenzionata a lasciarlo partire, e nemmeno lui pare volersene andare stando alle sue recenti dichiarazioni.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.