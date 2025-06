Calciomercato Lazio | Il Torino punta Baroni e... Fazzini: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Baroni e Fazzini, finalmente insieme. Ma non alla Lazio. È questa la prospettiva lanciata da Alfredo Pedullà: il tecnico, appena liberato dalla società biancoceleste, potrebbe presto accettare l'offerta del Torino; a quel punto il trequartista dell'Empoli, retrocesso in Serie B, sarebbe un nome da tenere d'occhio in orbita granata.

Baroni lo avrebbe voluto in squadra a gennaio. Poi però, anche dopo la telenovela Casadei, è arrivato Belahyane. La Lazio, ora con Sarri in panchina, resta comunque interessata al classe 2003, insieme ad altri club italiani.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.