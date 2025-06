Calciomercato Lazio | Cancellieri verso il ritorno? Chivu riflette, ma il Parma...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Sette milioni di euro sono assicurati nelle casse della Lazio dal riscatto di Nicolò Casale da parte del Bologna, ma potrebbero essere gli unici. Mentre la Fiorentina sceglie il nuovo allenatore e valuta il futuro di Danilo Cataldi, dalle parti di Parma il club emiliano è convinto di voler confermare Christian Chivu. Ereditata da Pecchia, il tecnico rumeno ha preso in mano la squadra crociata e l'ha portata alla salvezza chiudendo alla grande una stagione complicata. La conferma è quindi d'obbligo, ma in un finale di stagione ricco di colpi di scena non è escluso che anche la sua panchina possa saltare.

IL FUTURO DI CANCELLIERI - Una scelta dalla quale potrebbe dipendere anche il futuro di Matteo Cancellieri. Titolare fino all'infortunio, che ha condizionato l'ultima parte della sua stagione, l'esterno classe 2002 si è messo in mostra con la maglia del Parma, trovando il gradimento di Pecchia prima e di Chivu poi. Eppure, potrebbe non bastare. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, nonostante le ottime prestazioni e l'apprezzamento del tecnico, il riscatto a 7 milioni di euro pattuito con la Lazio sarebbe ritenuto eccessivo dalla proprietà emiliana che sarebbe disposta a lasciarlo tornare a Roma puntando su altri profili in vista della prossima stagione.

