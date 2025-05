Lazio, Agostinelli: "Addio di Baroni mi ha lasciato perplesso..."

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha detto la sua sulle parole del ds Fabiani in merito all'addio di Baroni e anche alla possibilità di un ritorno di mister Sarri: "Le dichiarazioni di Fabiani lasciano pensare. Poi magari Baroni fra una settimana va alla Fiorentina, ma ad oggi, non so bene cosa dire. A volte i modi gentili di porsi, da parte di un allenatore, possono ritorcersi contro nel mondo del calcio. A volte chi urla e sbraita viene più rispettato, è un po’ il discorso che vale anche per Simone Inzaghi (nella sua esperienza laziale). La permanenza dei big? Senza offerte clamorose, sia chiaro. Credo che il ragionamento sia: do questi giocatori ad un altro allenatore che possa farmeli rendere al meglio".

"Per Sarri può cambiare la prospettiva. Quello di tre anni fa poteva dettare le condizioni, magari oggi ha ‘meno forza’ per farlo. Accetti una squadra importante che, anche senza farti la squadra su misura, comunque ti da stimoli importanti. Quando per un anno sei fermo soffri, ve lo posso garantire e questo ti può portare ad accettare un gradino inferiore".

