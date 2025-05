Lazio | Quanta voglia di Califano, sigarette e Sarrismo: l'euforia dei tifosi biancocelesti

A Roma, in questi giorni, il tempo scorre più lentamente del solito. Il sole bacia la città, l'aria si fa più umida e nell'afa asfissiante che affatica i cittadini, c'è una melodia che riecheggia più di altre. Il tifoso laziale in particolare si è riscoperto un cantante inesperto, fervido ascoltatore del cantautorato italiano. Per le strade, nelle comitive, nelle chat e sui social sono tutti pazzi di Franco Califano. Non è una moda o la riscoperta di massa di un'intera discografia, è probabile che la maggior parte di questi tifosi conoscano dalle due alle tre canzoni del 'Califfo'. Una di queste, per molti l'unica, è ridondante: "Non escludo il ritorno", brano del 2005 di Franco Califano, è il nuovo inno alla gioia dei tifosi della Lazio. Non un vero inno, è un richiamo alla speranza. Tra i versi di questa canzone passeggiano i ricordi di un recente passato che adesso potrebbe tornare attuale più che mai.

Califano non escludeva il ritorno, proprio come sembra non farlo Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha lasciato la Lazio nel marzo del 2024, da dimissionario. Se n'è andato lasciando le chiavi dello spogliatoio in mano ai giocatori, accusati di non seguire più i dettami del comandante. Il capitano non abbandona mai la nave, si dice. Ma il gesto di Sarri si è rivelato l'unico modo per dare una scossa alla squadra e permettergli di salvare una stagione da dimenticare: il capitano ha abbandonato la nave per salvare l'equipaggio.

Ora Sarri può tornare alla guida della Lazio. I tifosi sono in trepidazione perché, oltre agli strascichi dell'ultima stagione, sono i ricordi belli quelli che rimangono in mente quando una relazione finisce. E il tifoso laziale, deluso e sconsolato, ha voglia di tornare a sognare. Quale modo migliore per farlo se non quello di far rinascere un sentimento che "nel tempo non si è spento", proprio come cantava Franco Califano. E allora ecco che torna l'euforia da social, tornano le emoji delle sigarette e la voglia di credere nel sogno sarrista. Il tifoso laziale spinge Sarri verso sé, non resta che aspettare e vedere se tutto questo amore troverà poi sfogo nell'esultanza per un comunicato. O più avanti, allo stadio con i propri compagni di tifo. Appena in tempo per esaltarsi al grido dello speaker, quando viene richiamata l'attenzione sull'allenatore della Lazio. Lui griderà "Maurizio", lo stadio "Sarri!".

