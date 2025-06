Il PSG vince la Champions, guerriglia a Parigi: 550 arresti e due morti

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

La notte di festa per la storica vittoria del PSG contro l’Inter in finale di Champions League a Monaco di Baviera si è trasformata in guerriglia urbana. Come riportato da BFMTV, a Dax un giovane è morto dopo esser stato accoltellato in una fan zone della città. E c'è anche una seconda vittima, questa volta a Parigi: una donna di vent'anni è deceduta in un incidente stradale. La ragazza stava guidando uno scooter per le strade del 15° arrondissement di Parigi quando è stata investita da un veicolo in corsa. Oltre alle vittime, è da aggiornare il numero degli arresti a Parigi e in tutta la Francia: più di 550 sono avvenuti a margine della finale.

Già prima del fischio finale, 68 persone erano state fermate. Gli scontri più duri si sono verificati sugli Champs-Elysées, a Porte de Saint-Cloud (vicino al Parco dei Principi) e in varie zone del centro, dove gruppi di teppisti hanno lanciato fuochi d’artificio e oggetti contro le forze dell’ordine.

