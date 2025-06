La Lazio ringrazia Baroni. E al coro si unisce parte della squadra: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha ringraziato pubblicamente Baroni, ufficializzando in questo modo la conclusione della sua esperienza da allenatore della Lazio. Il post su Instagram ha ricevuto moltissimi 'mi piace' dai tifosi, ma non solo. Anche qualche membro della squadra ha voluto unirsi al "coro" per salutare l'ormai ex tecnico della Lazio. Da Zaccagni a Romagnoli, passando per Pedro, Tchaouna, Vecino e Castellanos. Nonostante la conclusione non sia stata all'altezza della stagione portata avanti dal gruppo, nel momento dei saluti, la squadra non ha fatto mancare il proprio supporto all'allenatore.



