Caso Acerbi, parla Buffon: "Non ha detto no a Spalletti, ma a tutta l'Italia"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato anche del caso Acerbi, con il difensore dell'Inter che non ha risposto alla chiamata in azzurro di Spalletti: "Quando un calciatore rifiuta la convocazione, non sta dicendo no a Spalletti, ma a qualcosa di molto più grande: all’Italia".

"Figure come la mia, come quella di Spalletti, o degli allenatori e dirigenti che ci hanno preceduto, sono temporanee. Abbiamo solo per un certo periodo l’onore di rappresentare il Paese, ma ciò che resta è il valore assoluto della maglia azzurra". Un concetto chiaro e forte: "Il valore imprescindibile è uno solo: la Nazionale. Indossare quella maglia significa rappresentare tutto il nostro movimento. E questo, per chi ama il calcio, non può mai essere messo in secondo piano".

