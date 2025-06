Lazio, Bonanni: "Sono contento per Sarri, ma ho una perplessità su..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex Lazio, Massimo Bonanni, ha commentato la notizia del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste e la stagione appena conclusasi, che ha visto la squadra di Marco Baroni mancare l'accesso alle competizioni europee.

SARRI - "Sono contento per l'arrivo di un allenatore preparato e che conosce l'ambiente. Mi dispiace perché nel momento in cui sento che Sarri vuole allenare una volta a settimana perché può lavorare meglio, mi preoccupa se la prossima stagione la Lazio dovesse andare in Europa. Questo mi dispiace, perché Sarri allenatore è una persona di valore e ha dimostrato di poter arrivare in una certa posizione di classifica. Lui negli ultimi anni ha sempre allenato squadre che hanno più impegni, al Chelsea ha vinto all'Europa League ma aveva altri giocatori".

LA STAGIONE DELLA LAZIO - "Quest'anno la Lazio ha fatto ruotare la squadra usando tutti i giocatori a disposizione. Baroni è stato bravissimo a motivare tutti. A me dispiace per il professionista e per l'allenatore che è. Fino a tre quarti di campionato la stagione era da 8, siamo usciti contro il Bodo/Glimt e quello ha fatto abbassare la media. L'uscita da tutte le competizioni europee la fa abbassare a 6-. La stagione è finita male, la Lazio si meritava l'Europa. L'anno calcistico è terminato in contestazione com'era iniziato, mentre nel mezzo c'è stata un'ottima Lazio. Spesso la colpa ricade sull'allenatore, la maggior parte la hanno anche i giocatori: sono troppo importanti, troppo fondamentali. I calciatori dovrebbero aiutare gli allenatori".

