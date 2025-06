WOMEN | Lazio, Fabiani e l'aneddoto su Grassadonia: "Vi racconto cos'è successo"

Nel corso dell'evento che si è svolto all'Olimpico, organizzato dalla Lazio con la collaborzione di partner speciali, è intervenuto anche il direttore sportivo Fabiani che oltre a trattare l'argomento principe della giornata ha raccontato anche un aneddoto su Grassadonia, tecnico della Lazio Women: “Ha iniziato a fare l’allenatore a Pescara, Foggia. Un giorno che stava fermo lo convoco, vado da lui a Salerno e gli dico ho un progetto per te. Gli ho detto: “Secondo me dovresti allenare la Lazio Women” e lui mi ha risposto “Eh? Mi fa male la capa”. Dopo qualche giorno mi richiama, lo convinco ed è venuto a Formello. Lo scorso anno lo chiamo e gli faccio “C'è una squadra in C1” e lui mi ha risposto: “No io la femminile non la lascio più, me fa male la capa”.

