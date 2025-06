Baroni torna a 'casa': dopo l'addio alla Lazio, si rilassa a Firenze

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Baroni aspetta di capire il suo futuro. Dopo l'addio ufficiale alla Lazio, il tecnico è conteso tra Torino e Fiorentina. Ora è in attesa di ricominciare a lavorare sul campo, presto potrebbe tornare in panchina in vista della prossima stagione. Intanto, però, si rilassa a Firenze, la sua città natale. Secondo quanto riportato da firenzeviola.it, infatti, è stato intravisto in zona Coverciano, pronto per la sua nuova avventura.

