Calciomercato Lazio | Krstovic rivela: "Sono vicino a lasciare il Lecce"

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Prima della fine del campionato era spuntato l'interesse della Lazio per Nikola Krstovic, attaccante del Lecce. Ora, con Sarri in panchina, andranno rivisti i piani di mercato, ma il centravanti giallorosso può rimanere un profilo valido per la rosa biancoceleste della prossima stagione.

Dal ritiro della Nazionale del Montenegro, Krstovic ha parlato del suo futuro parlando della possibilità di lasciare il club in estate. Queste le sue parole: "Sto pensando alle prossime partite con la nazionale, poi parlerò con le persone a me più vicine e deciderò cosa è meglio per me. Al momento sono più vicino a lasciare il club”.

