Calciomercato | Il Milan sogna il grande colpo: Tare punta Modric!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ci prova per Luka Modric. Dopo aver chiuso la sua lunga esperienza al Real Madrid, il centrocampista croato è attualmente senza squadra. Come riportato da Matteo Moretto, il diesse rossonero Igli Tare avrebbe già avviato una riflessione interna in società per provare a farlo sbarcare a Milano a parametro zero. Il grande ostacolo riguarda l'ingaggio, ma nei prossimi giorni potrebbe essere fatto un tentativo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.