Lazio, il ritorno di Sarri: Romano conferma e spunta la prima grafica

Maurizio Sarri è pronto a diventare il nuovo allenatore della Lazio. Come vi abbiamo anticipato in esclusiva, nel corso dell'incontro avvenuto nel pomeriggio tra il direttore sportivo Angelo Fabiani e il tecnico toscano le parti hanno definito l'accordo per il suo ritorno nella Capitale. Nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di mercoledì, dovrebbe arrivare anche la firma sul contratto a sancire la chiusura definitiva dell'operazione. A confermare, quanto vi abbiamo svelato, è stato anche Fabrizio Romano che sui propri profili social ha pubblicato il consueto "Here we go!" e pubblicando una grafica con la foto di Sarri con indosso la tuta della Lazio, quella indossata dal 2021 fino a marzo 2024.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.