Paolini - Errani da sogno anche al Roland Garros: è semifinale!

WEBTV MIXED ZONE - LAZIO, GUENDOUZI: "SIAMO ORGOGLIOSI. IL MIO FUTURO? DIPENDE DA..." Al termine della sfida tra Inter e Lazio, è intervenuto in zona mista Matteo Guendouzi. Di seguito le sue parole: "Vedremo cosa accadrà nell'ultima gara, ma penso che questa sera abbiamo mostrato una forte mentalità. Abbiamo giocato una bella... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'INGHILTERRA: "INTERESSE PER FUSEINI DELL'UNION SG" CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo un'annata che ha visto la Lazio perdere l'accesso all'Europa all'ultima giornata, i tifosi si aspettano che si riparta e che si alzi l'asticella. La società ha risposto presente, scegliendo in pochi giorni il nuovo...