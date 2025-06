Calciomercato Lazio | Due pupilli di Sarri si liberano: doppia occasione per i biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Sarri è il nuovo allenatore della Lazio e, a qualche giorno dall’annuncio, oggi è atteso il suo ritorno a Formello. Una visita lampo che, riporta il Corriere dello Sport, servirà per parlare di mercato col direttore sportivo Fabiani. Il toscano ha chiesto la conferma di tutti i big e l’impegno della società a sfoltire la rosa fino a 22 elementi, ma le mosse di mercato sono legate alla riuscita di questa doppia operazione.

Così, l’incontro di oggi servirà per valutare i primi nomi. È tornato in auge, si legge sul quotidiano, quello di Parisi della Fiorentina oltre a quello di Junior Firpo, corteggiato dal Lione, già inserito nella lista. Tutto dipenderà dal futuro di Tavares e Pellegrini. Poi, c’è di nuovo Fazzini vicinissimo nella sessione di gennaio. L’Empoli è retrocesso e il giocatore vuole tornare in A, la valutazione era di 12 milioni di euro. La Lazio ne aveva offerti 10 più 2 di bonus. Un altro pupillo di Sarri è Colpani che ritornerà al Monza dopo il prestito alla Viola. Era partito bene, ma infortuni e scelte di mercato hanno condizionato la sua stagione. Il riscatto obbligatorio era fissato al raggiungimento del 60% delle partite giocate con i viola, per un totale di 12 milioni di euro. I brianzoli, dopo la retrocessione, puntano a venderlo. Per quanto riguarda l’attacco, riferisce sempre il quotidiano, l’aggiunta di un bomber verrà valutata in corsa.

