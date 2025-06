Lazio, i dubbi di Guendouzi sul futuro: intanto manda messaggi a Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Guendouzi può rimanere. Sarri può essere il magnete che lo tiene attratto alla Capitale. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, il francese già lo scorso 18 maggio non sarebbe voluto restare alla Lazio con l'idea di giocare la Conference League il prossimo anno. Adesso, col probabilissimo ritorno del tecnico toscano in panchina, tutto può cambiare.

Guendo, appena saputo che la Lazio aveva fatto un tentativo per Sarri, ha aperto ad una possibilità di permanenza. Il centrocampista avrebbe anche sentito l'allenatore per messaggio mentre era già in ritiro con la Francia per preparare le finali di Nations League. Tra lui e il tecnico c'è sempre stata una grande stima reciproca.

Attenzione però alle voci di mercato che vedrebbero Guendouzi corteggiato dalle big di Premier. Vero è che il ds Fabiani ha assicurato che nessuno dei "grandi" della rosa biancoceleste verrà venduto, ma sul francese ci sono Newcastle e Aston Villa, che potrebbero mettere sul piatto almeno 40 milioni di euro. 50 milioni invece la clausola sullo stesso contratto del centrocampista, un bel gruzzoletto per fare mercato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 01/06