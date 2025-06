Calciomercato Lazio | Chiesa: "Ritorno in Italia? Ne parlerò con il Liverpool"

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Federico Chiesa, attuale attaccante del Liverpool. Oltre a parlare della sua esperienza in Inghilterra e del suo addio alla Juventus, l'attaccante italiano si è espresso anche sul suo futuro il prossimo anno. Tra le tante squadre interessate per riportarlo in Italia c'è anche la Lazio.

Queste le sue parole: "Lavoro tutti i giorni con un programma del Liverpool per presentarmi al meglio ai test dell’8 luglio. La prossima spero che sia la mia stagione, il mio sogno è partecipare al Mondiale. Ho giocato e vinto un Europeo, il Mondiale sarebbe il top. Ritorno in Italia? Sarà un tema da affrontare in estate. Io, il mio agente e la mia famiglia abbiamo un ottimo rapporto col Liverpool. L’obiettivo è arrivare pronto al raduno, cercheremo la soluzione migliore per tutti".

