Lazio, Tavares convocato e poi tagliato: la situazione con il Portogallo

RASSEGNA STAMPA - Sembra non esserci pace per Nuno Tavares in questi ultimi mesi. Prima il finale di stagione con la Lazio che non ha regalato grandi sorrisi, ora il taglio dalla lista dei convocati del Portogallo.

La Nazionale sarà infatti impegnata nella semifinale di Nations League contro la Germania e il ct Roberto Martinez ha deciso di tagliare il terzino biancoceleste, questa volta non a causa dei continui infortuni ma per scelta tecnica.

Come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport quella di tagliare Tavares è stata una scelta che ha sorpreso visto che l’esclusione più probabile sembrava essere quella del 18enne del Porto Rodrigo Mora.

Sicuramente una delusione per il terzino della Lazio che comunque rimarrà regolarmente in campo anche oggi così da farsi trovare pronto in caso di infortunio di un suo compagno di squadra. Se invece l’esclusione sarà confermata per Tavares arriverà il rompete le righe: il portoghese andrà in vacanza e poi proverà a farsi trovare pronto per il ritorno a Formello per mettersi a disposizione di Sarri e svolgere tutta la preparazione, al contrario della scorsa estate.

