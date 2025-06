Calciomercato Lazio | Dele Bashiru, la società vuole puntarci. Ma Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tra i nomi sui quali in estate andranno fatte delle attente riflessioni c'è senza dubbio quello di Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano, arrivato la scorsa estate tra la curiosità di tutti, si è contraddistinto in questa stagione con prestazioni altalenanti. Ottime nella prima parte, meno nella seconda anche a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno limitato. La Lazio, però, vede in lui delle potenzialità non indifferenti e crede che sotto la gestione di Maurizio Sarri - prossimo a tornare sulla panchina biancoceleste - possa crescere tecnicamente e soprattutto tatticamente.

IL FUTURO DI DELE-BASHIRU - Durante la parentesi Baroni, infatti, Dele-Bashiru si è contraddistinto per molte qualità, tra le quali non rientrava però l'aspetto tattico, sotto il quale si è sempre rivelato indisciplinato. Un dettaglio importante per Sarri, anzi addirittura fondamentale, che, secondo quanto riporta Il Messaggero, potrebbe spingere il tecnico toscano a valutarne la cessione per una questione di incompatibilità, preferendo un sostituto più idoneo al suo gioco.

