Calciomercato Lazio | Riflessioni sulla rosa: chi va e chi resta, il punto

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Prima che qualsiasi operazione in entrata venga formalizzata, saranno le uscite, come sempre, a fare la differenza. Soprattutto in un'estate calda senza introiti essendo la Lazio rimasta fuori dall'Europa, bisognerà fare i conti con le uscite e i vari tagli. Questa la linea, anche perché l'idea della società è quella di ridurre a 19 gli elementi della rosa. Come riporta il Corriere dello Sport, va piazzato Basic, inserito in lista campionato a fine mercato dopo il caso Pellegrini in rosa.

In cima alla lista delle uscite ci sono Noslin e Tchaouna. L'ex Salernitana può andare al PSV Eindhoven, si tratta sul prestito, tra diritto e obbligo di riscatto. Ibrahimovic non sarà riscattato e tornerà al Bayern Monaco, l’acquisto pesava per 8 milioni. Uno sguardo anche sui rientri dai prestiti: l’unico che ha chance di restare è Cataldi, che Sarri aveva fatto rinascere. Sempre secondo il quotidiano non ci sarebbero veti da parte della società. Floriani Mussolini ha fatto benissimo alla Juve Stabia, discuterà il suo futuro con i dirigenti, può essere un baby su cui puntare.

Può tornare Cancellieri se non sarà riscattato dal Parma, Marcos Antonio è invece al San Paolo, prova a confermare la permanenza per un’altra stagione, per adesso non ci sono sbocchi. Tornano Sanà Fernandes, Diego Gonzalez, Fares, Kamenovic, Artistico, Crespi e Bertini, mentre André Anderson si libererà a giugno. Come riporta il Messaggero, da valutare anche il futuro di Lazzari, Hysaj e Nuno Tavares, con quest'ultimo possibile plusvalenza e in passato bocciato da Sarri stesso, che invece potrebbe convincere a restare Marusic nonostante il caso sull'adeguamento rimane irrisolto.

