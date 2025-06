Lazio, parla la dott.ssa Mezzaroma: "Bullismo? La prevenzione parte da noi..." - VD

A margine dell'evento "Bullismo e Cyberbullismo nella scuola e nello sport: come prevenire ed arginare il fenomeno”, organizzato all'Olimpico dalla Lazio col patrocinio e la collaborazione di prestigiosi partner istituzionali e sportivi, Cristina Mezzaroma ha parlato ai cronisti presenti e ai microfoni di SkySport. Ecco di seguito il suo intervento:

"La prevenzione parte da noi adulti. Dobbiamo riniziare dai nostri figli, dall'osservazione. Senza invadere il loro campo. Come diceva la polizia postale, fino a una certa età non c'è privacy quindi noi abbiamo il dovere di monitorarli. Io ho un figlio, per altre ragioni è stato anche lui oggetto di bullismo. Me ne sono accorta dalle telefonate che mi faceva durante la ricreazione. In genere a ricreazione uno studente sta con i compagni, lui chiamava me. Lì mi sono accorta che qualcosa non andava. Noi genitori dobbiamo avere quella sensibilità, che a volte tralasciamo, nell'osservarli. Quella è la prevenzione: parlarci, fargli capire che certi comportamenti non sono consoni a un essere umano, perché l'altro che io insulto è come me. Mi piacerebbe essere insultata? Mi piacerebbe essere esclusa? Ai nostri ragazzi bisogna far capire questo. In ognuno di noi c'è una scintilla di bello, dovremmo lavorare per trovarla nei nostri ragazzzi. In tutta questa catena di bulli e bullizzati la parte più critica e debole è proprio il bullo. Non deve essere punito, ma capito e aiutato. Ogni gesto di bullismo è una richiesta d'aiuto. Non è forza, è un grido d'aiuto perché sono i più deboli. Non riescono a spiegarsi, o non accettano un confronto. Sono le parole che mettono a posto le cose, noi adulti dobiamo essere vigili e attenti, non punendo ma mettendoci al servizio di questa generazione che credo sia molto fragile. In gruppo sono forti, ma presi uno a uno sono fragilissimi e senza punti di riferimento. Quindi poi si costruiscono delle bolle di comfort zone dove credono di essere i migliori. La prevenzione è l'ascolto, in maniera tranquilla e sincera. Noi genitori quando ci troviamo a che fare con questi fenomeni forse ci dovremmo guardare allo specchio, fare un esame di coscienza e pensare che il fallimento è il nostro".

