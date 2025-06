Fiorentina, per il post Palladino c'è anche Baroni: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sono settimane di fuoco in casa Fiorentina. Dopo il repentino addio di mister Palladino la società viola è a lavoro per trovare il sostituto del tecnico e, negli ultimi giorni, ha preso sempre più piede la pista che porta a Marco Baroni.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport l’ex allenatore della Lazio ha già avuto diversi contatti con il Torino ma non è da escludere che l’inserimento dei viola non possa fargli cambiare idea.

Tra gli altri nomi donati non manca quello di Alberto Gilardino così come quello di Stefano Pioli che tornerebbe a Firenze per il suo secondo mandato. Il nodo, in questo caso, sarebbe quello legato al cachet. Da non escludere neanche la pista che porta a Thiago Motta, che ha voglia di riscatto.

