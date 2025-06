Criscitiello presenta: "Avellino - Lazio, pronta l'amichevole. Tutti i dettagli"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Si cominciano a delineare gli impegni estivi della Lazio e tra le varie amichevoli in programma spicca quella con l'Avellino, squadra appena promossa in Serie B. Le squadre si affronteranno in occasione del terzo Memorial Sandro Criscitiello, padre di Michele, direttore di Sportitalia. Proprio Michele è intervenuto questa mattina a Radio Laziale spiegando ulteriori dettagli di questa iniziativa, annunciata nei giorni scorsi.

"Volevo portare la Serie A contro l’Avellino, che è il punto centrale del Memorial, essendone tutti noi tifosi. La squadra è stata appena promossa in Serie B e non potevamo usare il campo, quindi ho pensato a Frosinone, che dista appena un'ora. Avendo buoni rapporti con la Lazio, ancor prima di sapere di Sarri, e vista la vicinanza con Frosinone, ho pensato di coinvolgerla in questa iniziativa.

Il 26 luglio ore 20.30, in diretta su Sportitalia, ci sarà quest’amichevole. Sarà come una prima uscita per i biancocelesti, alla fine giocano contro una di Serie B. Devo ringraziare la Lazio per aver accettato di partecipare a quest'esperienza contro l’Avellino. I tifosi avellinesi arriveranno a Frosinone in 5/6mila, aspettiamo i laziali. Le curve verranno divise equamente, faremo un bello show. C’è entusiasmo da parte dei tifosi dell’Avellino nell' affrontare una squadra come la Lazio. Sapete quanto stimi la società biancoceleste".

