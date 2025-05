WOMEN | Galles - Italia, dove seguire il match in tv e streaming

Archiviato il pareggio con la Svezia, l'Italia è pronta a tornare in campo per affrontare il Galles nell'ultima giornata di Nations League. Ultimo step per le azzurre prima di concentrarsi sull'Europeo, la gara si disputerà allo Swansea.com Stadium martedì 3 giugno alle 19:30 e potrà essere seguita in diretta tv su Rai 2 e in streaming e ondemand sul sito di RaiPlay accesibile tramite pc, tablet o Smart Tv.

