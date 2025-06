Davidino e la serata dei diversamenti giovani: "Lazio? Che rabbia! Sarri e Pedro..."

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Un girone di ritorno negativo con una sola vittoria in casa e lo scempio della sconfitta finale contro il Lecce hanno fatto chiudere al peggio la stagione della Lazio. Un settimo posto che significa esclusione dalle coppe europee. Una debacle di cui pagherà le conseguenze in primis Marco Baroni. Il tecnico è vicino all'addio ai biancocelesti. Abbiamo parlato con Davide Marsili, o forse sarebbe meglio dire Davidino come tutti lo chiamano e come è registrato sui social. Ristoratore, deejay, creatore di contenuti e molto molto altro e tifoso della Lazio che ci aveva raccontato un po' come sia essere tifoso biancoceleste a Milano. Stavolta è un po' più duro e inizia da un commento sull'allenatore:

"Su Baroni forse aveva ragione chi diceva che non era all'altezza. L'ultima giornata non puoi fare una roba del genere. Non puoi giocare quella partita e poi dire che da tutta la settimana vedevi la gente in vacanza. Quello è il tuo lavoro, per non parlare dei rigori col Bodo e altre scelte più che discutibili. Brava persona, ma non basta". Diverso invece il trattamento riservato a Pedro, che a 38 anni ha trascinato la Lazio: "Pedro che gli vuoi dire? Il più forte di tutti. Non fosse stato per lui si sarebbe messa male". Adesso il futuro si chiama Sarri, un ritorno che lo rende felice senza entusiasmo: "Sarri? Meglio di niente. E' andato via per i rapporti con una parte dello spogliatoio che gli ha fatto guerra. Adesso quei giocatori se ne sono andati e speriamo che lo seguano tutti perché può farci divertire".

Davidino sarà protagonista di una della sue serate Diversamente Giovani al Satyrus di Villa Borghese. Una serata all'insegna della musica e anche del divertimento: " Con Diversamente Giovani siamo a Roma il 5 giugno al Satyrus di villa Borghese in un locale all'aperto. Sarà una serata over 35, con tutta una serie di cose goliardiche sull'età che avanza. Ci saranno presidi medici, gadget e spazi allestiti nei minimi dettagli. Ci sarnno Danny Losito e Morena the Singer. Tanta animazione e la serata sarà dalle 19 fino a mezzanotte perché siamo vecchi (ride, ndr). Dopo il successo del Piper vogliamo replicare e far divertire tutti".

