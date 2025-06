Lazio, Zoff promuove Sarri: "È l'uomo giusto, sarebbe un ottimo colpo"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Sarri, ci risiamo. Dopo l'esperienza che si è chiusa con le dimissioni del tecnico nel marzo 2024, ora è pronto a tornare. "Penso che sarebbe un ottimo colpo per la Lazio, che deve anche mandare un messaggio alla piazza che ha sofferto per la mancata qualificazione alle coppe europee", ha spiegato l'ex portiere Dino Zoff ai taccuini de Il Corriere della Sera.

Per lui non sarebbe una minestra riscaldata, anzi. Il tecnico è troppo intelligente e conosce bene la società: "Penso che sia l’uomo giusto per indicare ai dirigenti i giocatori che servono per ripartire", ha aggiunto. Secondo Zoff, Sarri ridarà solidità alla difesa ripartendo soprattutto da Romagnoli e Gila: "Ma qualche innesto, nei vari reparti, serve sicuramente". Prima però ci sarà l'addio di Baroni, che secondo l'ex portiere ha svolto un ottimo lavoro e non deve passare il messaggio che ha fatto male.

