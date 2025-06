Calciomercato Lazio | La Premier League guarda a Formello: quanti big nel mirino

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio non vuole cedere i suoi big. La linea della società è stata espressa chiaramente dal direttore sportivo Angelo Fabiani in esclusiva ai nostri microfoni. Nessuno dei punti cardine della squadra, prima di Baroni e oggi di Sarri, lascerà il centro sportivo di Formello. A disposizione del tecnico toscano la Lazio vuole mettere una rosa competitiva nell'undici titolare e al quale aggiungere quegli elementi che verranno indicati dallo stesso Comandante. Motivo per cui intorno al centro sportivo la società sta alzando un muro che rischia di essere invalicabile anche per la Premier League e per la sua incredibile disponibilità economica.

Sono molti i club inglesi, infatti, che hanno messo nel mirino i giocatori della Lazio. L'Aston Villa, per esempio, apprezza molto il profilo di Alessio Romagnoli, che rientra però tra quei calciatori che la dirigenza vuole trattenere a Formello. Ma non solo. Matteo Guendouzi, profilo ben conosciuto e apprezzato oltremanica dopo ha già vestito la maglia dell'Arsenal, ha attirato in queste due stagioni l'interesse di moltissimi club inglesi, su tutti il Newcastle United di Eddie Howe. Da Londra, invece, è vivo l'interesse del Chelsea per due componenti della rosa biancoceleste: Mario Gila e il Taty Castellanos.

