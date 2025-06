Lazio, futuro incerto per Isaksen: il danese vuole (ri)conquistare Sarri

RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen è sicuramente il calciatore che è migliorato di più da inizio stagione in poi. Con Sarri era acerbo, per Tudor era inadatto, con Baroni è sbocciato. Ora con il ritorno del tecnico toscano le cose potrebbero cambiare: come riportato da Il Messaggero, ad agosto il danese era stato cercato dal Feyenoord, con la Lazio che si oppose, ma ora le cose potrebbero cambiare. Sarà compito suo dimostrare a sé stesso e al mister di essersi consacrato veramente.

L'intesa sarà da affinare, ma Sarri ritiene che Isaksen abbia le potenzialità per fare bene ed esplodere anche con lui. Nonostante le difficoltà iniziali, il danese si era poi guadagnato la fiducia arrivando persino a partire titolare in una delle agre più importanti della storia recente della Lazio: quella contro il Bayern Monaco, ottavi di finale, durante la quale si procurò anche il rigore che determinò l'espulsione del giocatore avversario e il gol di Immobile. Ora l'obiettivo è superare l'addio di Baroni, dimostrando a sé stesso e a Sarri di essere maturato, pronto per questa nuova sfida.

