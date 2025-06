Lazio, dalla conferma dei big ai colpi di mercato: le garanzie richieste da Sarri

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Sarri alla Lazio è ormai realtà. Nella giornata di ieri è arrivato il sì definitivo del tecnico al ds Fabiani, che si era recato in Toscana, nella villa di Castelfranco, per chiudere l'accordo, un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione più vari bonus. Secondo La Gazzetta dello Sport, per tornare sulla panchina biancoceleste il tecnico ha preteso delle precise garanzie, soprattutto di carattere tecnico.

La prima condizione dettata dal Comandante è stata la conferma dei big in rosa, che non esclude, però, almeno una cessione eccellente in caso di offerte importanti. Per Sarri i pilastri da cui ripartire saranno Provedel, Gila, Romagnoli, Guendouzi, Rovella e Zaccagni, ai quali si aggiunge Pedro, pupillo di Sarri che, dopo averlo allenato al Chelsea, lo ha voluto fortemente con sé alla Lazio.

Altre garanzie importanti per il ritorno di Mau sono arrivate in chiave mercato. L'allenatore toscano ha voluto più voce in capitolo e si ipotizzano almeno quattro innesti nell'undici titolare: due terzini, un centrocampista e un centravanti. Uno dei primi nomi nella lista dei desideri è quello di Jacopo Fazzini, tuttocampista dell'Empoli che in casa Lazio fa parecchia gola. Per l'ufficialità del ritorno di Sarri manca ancora la firma, ma il tecnico ha già le idee molto chiare su ciò che servirà per ripartire al meglio in biancoceleste.

