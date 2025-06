Calciomercato Lazio | Romagnoli, pressioni dall'estero: ma la società...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Mandas, Gila, Romagnoli, Rovella. Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Zaccagni, Dia e Castellanos rimarranno". Con queste parole, pronunciate qualche giorno fa ai taccuini del Messaggero, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha voluto rassicurare il mondo Lazio sulla permanenza dei big. Un dubbio che ha assillato in queste settimane la testa dei tifosi, soprattutto dopo il mancato accesso all'Europa e le dichiarazioni di alcuni calciatori. Tra queste non sono passate inosservate quelle di Alessio Romagnoli. Il difensore, dopo la partita pareggiata contro la Juve alla terzultima giornata di campionato, aveva fatto presente le sue incertezze sul proprio futuro, preoccupando la tifoseria biancoceleste: "Se dovessi andare via, lo farei a malincuore. Però non dipende da me, avevamo delle promesse che fino ad oggi non sono state ancora mantenute".

IL RITORNO DI SARRI - Il mancato rinnovo del contratto, in questo senso, può essere motivo di preoccupazione, per quanto dalla Lazio fanno emergere la volontà di trattenerlo e confermarlo come punto di riferimento del reparto difensivo di Maurizio Sarri. Sotto il tecnico toscano Romagnoli vanta una delle stagioni migliori della sua carriera, quando nel 2022/2023 in coppia con Casale furono il muro difensivo della Lazio che arrivò seconda in campionato. A distanza di due anni sa che con il tecnico toscano può ripetere certe prestazioni, ma servirà anche un accordo con la società per definire i parametri della sua permanenza nella Capitale.

PRESSIONE DALL'ESTERO - Nelle prossime settimane andranno in scena dei nuovi colloqui per prolungare la data di scadenza fissata, oggi, al 2027. La speranza di entrambe le parti è quella di trovare un accordo, allontanando le pressioni di alcuni club esteri che attendono sul trespolo un passo falso della società per inserirsi nella trattativa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, tra questi rientrerebbe l'Aston Villa dall'Inghilterra, ma anche alcuni club arabi pronti a ricoprirlo d'oro pur di convincerlo a trasferirsi in terra saudita. Dal canto suo la Lazio è pronta a muoversi per farlo restare a casa. La trattativa per Sarri ha portato via tempo, ma una volta conclusa arriverà anche il momento dei rinnovi dei contratti e in programma c'è anche l'incontro con Romagnoli.

