Calciomercato Lazio | Chiesa, anche il Napoli ci prova: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Federico Chiesa può tornare in Serie A. Vi abbiamo raccontato dell’interesse della Lazio per l’attuale esterno del Liverpool, che in questa stagione non ha assolutamente brillato in Premier League. Per questo, con l’arrivo sulla panchina biancoceleste di Maurizio Sarri, Lotito e Fabiani stanno pensando a una possibile trattativa per riportarlo in Italia, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta monstre per Zaccagni. Proibitivi, però, i suoi circa 6 milioni di euro d’ingaggio.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sull’ex attaccante della Juventus ci sarebbe anche il Napoli di Conte, assolutamente nei parametri nonostante lo stipendio parecchio alto. La lista degli obiettivi del diesse azzurro Manna, però, è lunga: oltre a Chiesa ci sono anche Leao, Lookman, Orsolini e proprio Zaccagni (pista più fredda).

