Calciomercato Lazio | Ibrahimovic, addio o permanenza? La società ha deciso

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nelle scorse settimane erano arrivate voci insistenti che riportavano l'intenzione della Lazio di riscattare Arijon Ibrahimovic dal Bayern Monaco, nonostante lo scarso impiego dal suo arrivo. Trasferitosi a gennaio, infatti, il trequartista tedesco ha giocato poco più di 20' in due presenze tra Serie A (il 5-0 contro il Bologna) e Coppa Italia (la sconfitta contro l'Inter).

Nei piani di Marco Baroni non è mai rientrato e probabilmente sarà lo stesso anche per Maurizio Sarri. Il classe 2005, infatti, deve ancora crescere e maturare per sperare di avere un posto nella Lazio e il riscatto fissato a 8 milioni di euro probabilmente chiude ogni speranza per lui di restare nella Capitale.

LA DECISIONE SU IBRAHIMOVIC - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, infatti, la società biancoceleste avrebbe deciso di non riscattare Arijon Ibrahimovic al termine del prestito - 30 giugno - e di lasciarlo tornare al Bayern dopo soli sei mesi a Formello. L'avventura in biancoceleste della giovane promessa tedesca, infatti, si concluderà senza particolari sussulti e con la consapevolezza di essersi trasferito forse nel momento peggiore possibile, affrontando più ostacoli che discese lungo il suo breve cammino capitolino.