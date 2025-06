Lazio, Di Gennaro promuove Baroni: "Ha pagato il finale di stagione, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni è il primo candidato per la panchina della Fiorentina. Dopo le dimissioni di Palladino, il tecnico in uscita dalla Lazio potrebbe presto diventare il nuovo allenatore dei viola. Ai taccuini de La Nazione, l'ex centrocampista Antonio Di Gennaro si è espresso proprio su questa possibilità, parlando anche del lavoro svolto dall'ex Verona nella Capitale.

Queste le sue parole: "Baroni alla Fiorentina? Primo, sarei felicissimo per Marco, ci conosciamo molto bene e vederlo in viola so che per lui sarebbe una grande soddisfazione. E poi le squadre di Baroni giocano un calcio buonissimo. Nella Lazio ha pagato un finale di stagione ingerenoso, ma ricordiamoci come ha gestito e fatto giocare la squadra nei primi mesi, senza dimenticare l'impresa fatta con il Verona l'anno prima".