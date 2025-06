Inter, duro scontro Frattesi - Inzaghi: cosa è successo negli spogliatoi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata da dimenticare per l'Inter che ha incassato una clamorosa sconfitta contro il PSG in finale di Champions League, ancor più brutta per Davide Frattesi che ha assistito alla disfatta dalla panchina. Simone Inzaghi ha deciso di non schierarlo in campo neanche un minuto, nonostante si fosse reso protagonista assoluto nella semifinale di ritorno col Barcellona.

Al termine della gara, negli spogliatoi, il centrocampista ha avuto un duro confronto col piacentino a cui ha chiesto il motivo per cui non è sceso in campo. Pochi secondi, riporta il Corriere dello Sport, ma carichi di tensione e amarezza in cui l'ex Sassuolo ha preteso spiegazioni senza però trovare una risposta soddisfacente al proprio interrogativo. Le frizioni tra i due potrebbero avere ripercussioni sul futuro, uno o l'altro nella prossima stagione potrebbero non essere più alla Pinetina.

