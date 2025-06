Calciomercato Lazio | Il Bologna pensa a Provedel: ma Sarri può cambiare tutto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Skorupski tentato dall'Arabia, il Bologna pensa a un nuovo portiere. In estate potrebbe esserci un cambio tra i pali per Italiano, che dovrà pensare a un nuovo primo. Con ogni probabilità, infatti, Ravaglia rimarrà il secondo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, come sostituto del polacco a Sartori e Di Vaio piace molto il profilo di Ivan Provedel.

Nella Lazio ormai è finito dietro a Mandas nelle gerarchie, ma l'arrivo ormai imminente di Sarri in panchina potrebbe far cambiare la sua posizione in squadra. Non è esclusa quindi la sua permanenza. Gli altri portieri presenti nel taccuino rossoblù sono Terracciano della Fiorentina, Caprile del Napoli (in prestito al Cagliari la scorsa stagione) e Perin della Juventus.

