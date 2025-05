Calciomercato estivo 2025, tutte le date: quando inizia e quando finisce

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

La stagione 2024/25 è ormai agli sgoccioli e l'attenzione di tutti gli appassionati di calcio è pronta a spostarsi sul calciomercato. La novità più grande in vista della sessione estiva riguarda l'aggiunta di una finestra straordinaria prevista dal 1° al 10 giugno 2025, prima dell'inizio del Mondiale per club. Dopo la sessione supplementare, il calciomercato estivo riaprirà per le squadre di Serie A dal 1° luglio, per poi concludersi il 1° settembre.

