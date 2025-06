Italia, iniziato il ritiro a Coverciano: c'è spazio anche per Rovella - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra campionato e mercato, spazio alle Nazionali. L'Italia ha iniziato il suo ritiro a Coverciano in vista dell'esordio nelle gare di Qualificazione al Mondiale 2026. Prima la Norvegia, poi Israele: al via la preparazione degli azzurri. In campo, come pubblicato dal profilo Instagram ufficiale della squadra di Spalletti, c'è anche il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Di seguito il post.

