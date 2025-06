Inter, Inzaghi spaventa: "Mondiale? Non so se sarò in panchina..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Si riparte da una società forte che abbiamo alle spalle, che ha già fatto due acquisti per la prossima stagione e sa che dovrà farne altri. Sono sempre stati con noi, non ci hanno fatto mancare nulla: stasera erano con noi, delusi come noi. Però hanno detto a me e alla squadra che sono orgogliosi di quello che ha fatto l'Inter in quest'anno. C'è tanta amarezza, avevamo tanti tifosi venuti qua per coronare il loro percorso: come due anni fa non ce l'abbiamo fatta nella partita più importante. Ora si ripartirà con calma e con convinzione, purtroppo da sconfitte pesanti siamo già passati. Bisognerà ripartire più forti tutti insieme, con la società che abbiamo alle spalle e che ci supporta sempre". Parla così Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la netta sconfitta nella finale di Champions League contro il Psg

A breve l'Inter sarà impegnata nel Mondiale per Club e a domanda precisa sulla sua presenza sulla panchina nerazzurra ha gelato tutti. "Se ci sarò al Mondiale? Non so rispondere, sono qui per educazione e rispetto vostro. Questa sconfitta mi amareggia tantissimo, so che dalle sconfitte si esce più forti: abbiamo perso a Istanbul e poi vinto lo scudetto. C'è amarezza, bisogna tenere la testa alta, sapendo che stasera abbiamo trovato di fronte una squadra più forte".

