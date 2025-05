Calciomercato Lazio | Quique chi? Proposto un nome a sorpresa per la panchina...

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha deciso: si cambia. Dopo l'addio ormai scritto di Marco Baroni, il club biancoceleste si prepara ad aprire un nuovo capitolo. Servono idee, serve coraggio. Serve soprattutto una guida capace di trasformare le ambizioni in realtà, dopo una stagione chiusa con 65 punti e un’amara esclusione dall’Europa.

I nomi? Sempre quelli. Sarri in cima alla lista, Gattuso in agguato, ma attenzione alla carta estera: Quique Sánchez Flores.

Già, proprio lui. Un nome che forse non accende subito la piazza, ma che tra gli addetti ai lavori fa suonare più di un campanello. Il curriculum? Importante. Nato a Madrid nel ’65, è stato il volto del Valencia che volò ai quarti di Champions. È stato il comandante dell’Atlético Madrid che nel 2010 alzò al cielo l’Europa League e la Supercoppa Europea. Poi ancora Benfica, Espanyol, Getafe, due parentesi al Watford in Premier League e, più recentemente, la guida del Siviglia, con cui ha chiuso la Liga 2023-2024 evitando il disastro in extremis. A impreziosire il suo palmares anche una coppa di Lega portoghese e tre trofei vinti durante la sua doppia esperienza in panchina in due club della Saudi Pro League.

Quique è uno che sa stare in panchina. Sa leggere le partite, lavorare sulla fase difensiva, organizzare un gruppo. Il suo modulo preferito? Il 4-4-2. Vecchia scuola, sì, ma con un tocco di adattabilità moderna. È uno che ha gestito stelle e promesse, uno che parla al gruppo con la voce roca di chi ha vissuto lo spogliatoio vero, non quello da copertina. E ora è libero. Nessun contratto, solo la voglia di rimettersi in gioco. Proprio per questo il suo profilo è stato recapitato direttamente a Claudio Lotito. Una candidatura seria, che intriga. Non è il favorito, ma è lì. In quel foglio sul tavolo della presidenza, accanto a nomi più noti, ma non per forza più adatti.

La Lazio è a un bivio. Serve qualcuno che conosca il calcio, che lo mastichi ogni giorno e che sappia tenere in piedi un progetto che non può più permettersi altri passi falsi. Quique Sánchez Flores è una pista viva, una suggestione straniera che porta con sé ambizione, esperienza e un pizzico di follia.

