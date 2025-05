Lazio | Sarri, c'è il primo sì: ecco cosa manca per la fumata bianca

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - La Lazio e Sarri sono più vicini. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nel pomeriggio ci sono stati vari contatti tra la società e l'allenatore che ha aperto concretamente al ritorno a Roma, dando l'ok di massima alle cifre proposte dalla Lazio e anche al progetto tecnico illustrato da Fabiani. L'obiettivo è quello di mantenere la spina dorsale di questa rosa e aggiungere alcuni puntelli concordati con Sarri. Lotito stesso, in prima persona, ha voluto dare rassicurazioni a Sarri riguardo al mercato e alla linea da seguire. Il Comandante è più vicino, la sua è un'apertura vera e concreta al ritorno, ora più vicino, anche se a Formello vogliono attendere le firme prima di sbilanciarsi. Il nero su bianco non c'è, su Sarri resta l'interesse dell'Atalanta (ormai certificato l'addio a Gasperini), più defilata la Fiorentina e quindi per ora non si vogliono dare per scontato gli ultimi passaggi. L'allenatore ora passerà i dettagli contrattuali ai suoi avvocati, che nel weekend esamineranno le carte, per poi dare la penna in mano a Mau. Le firme sul contratto da 2,5 milioni a stagione più bonus, dunque, non arriveranno prima dell'inizio della prossima settimana, quando è attesa anche la risoluzione con Baroni. Un passaggio di consegne che potrebbe segnare la prima settimana di giugno della Lazio e in generale il futuro prossimo del club.

AGGIORNAMENTO 15:50 - La Lazio spinge e spera di chiudere presto per Sarri. Si teme l’inserimento di altre squadre, Atalanta e Fiorentina su tutte. L’ultima decisione ora spetta al tecnico: Lotito e Fabiani hanno recapitato la loro offerta. Si tratta di un contratto triennale (possibile anche un biennale con opzione per il terzo anno) da 2,5 milioni di euro più bonus (500mila euro per l'eventuale qualificazione alla prossima Europa League e un milione per la Champions).

Ieri sera, nell'incontro di Fabiani con gli agenti di Sarri, si discuteva sull'inserire la stessa cifra sia nel bonus per l'Europa League che per la Champions su richiesta del tecnico. Ora si aspetta solo il 'sì' per ufficializzare il ritorno del Comandante; in caso di fumata nera, la società sta sondando anche altri allenatori.

La Lazio attende una risposta da parte di Maurizio Sarri. Nella serata di ieri c'è stato l'incontro con il suo entourage dal quale, come vi abbiamo svelato, è emersa una distanza economica che le parti proveranno a colmare. La giornata di oggi, in questo senso, sembrerebbe essere quella chiave. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio attende a breve una risposta definitiva da parte del tecnico toscano.

L'insidia Atalanta, che negli scorsi giorni sembrava poter minare la trattativa, oggi è decisamente più defilata. Da Bergamo non è arrivato l'affondo che ci si attendeva, il che ha posto i biancocelesti in una posizione privilegiata rispetto alla concorrenza. Da Formello emerge fiducia per la buona riuscita della trattativa che riporterebbe Maurizio Sarri nella Capitale.

Articolo pubblicato alle 13.10