Lazio - Baroni, la risoluzione slitta a martedì: il motivo

Era previsto per questa mattina l'incontro tra Fabiani e Baroni per la risoluzione consensuale del contratto che legava l'allenatore alla Lazio fino al 2026. Come anticipato, il tecnico di Firenze ha rinunciato alla buona uscita ed è pronto a separare la sua strada da quella della società biancoceleste.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, questa mattina c'è stato un contatto tra il club e Baroni. L'ufficialità, però, slitterà a martedì mattina, giorno in cui è fissato l'incontro con un rappresentante legale per mettere nero su bianco l'accordo. Da quel momento in poi, Baroni sarà libero di scegliere il suo nuovo club, conteso attualmente da Torino (ipotesi più probabile) e Fiorentina.

