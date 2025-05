Lazio | Il club aspetta il sì di Sarri, ma intanto sonda un altro tecnico

La Lazio attende la risposta di Maurizio Sarri, è il Comandante il primo nome nella testa della dirigenza biancoceleste per subentrare a Baroni. A Formello c'è un cauto ottimismo per l'ok di Sarri, ma comunque è necessario cautelarsi in caso di rifiuto dell'ex tecnico di Juve e Chelsea. In questo senso, bisogna fare attenzione a Raffaele Palladino che ha risolto il contratto con la Fiorentina, dopo le dimissioni di due giorni fa. Palladino era un nome circolato all'alba della scorsa stagione, quando stava dando l'addio al Monza. Poi la Lazio optò per Baroni, con Palladino che finì a Firenze dove guadagnava 1,6 milioni a stagione. Uno stipendio comunque alla portata della Lazio. Il nome può tornare di moda qualora Sarri decidesse di non accettare la proposta laziale, perché l'ex Monza è un profilo che alla Lazio piace. Il primo obiettivo è Sarri, la Lazio punta forte sul ritorno del Comandante, ma prova anche a cautelarsi...

