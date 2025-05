Lazio, si attende la risposta definitiva di Sarri: dettagli e tempistiche

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio attende una risposta da parte di Maurizio Sarri. Nella serata di ieri c'è stato l'incontro con il suo entourage dal quale, come vi abbiamo svelato, è emersa una distanza economica che le parti proveranno a colmare. La giornata di oggi, in questo senso, sembrerebbe essere quella chiave. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio attende a breve una risposta definitiva da parte del tecnico toscano.

L'insidia Atalanta, che negli scorsi giorni sembrava poter minare la trattativa, oggi è decisamente più defilata. Da Bergamo non è arrivato l'affondo che ci si attendeva, il che ha posto i biancocelesti in una posizione privilegiata rispetto alla concorrenza. Da Formello emerge fiducia per la buona riuscita della trattativa che riporterebbe Maurizio Sarri nella Capitale.

