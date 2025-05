Juve, per la panchina si punta un ex Lazio: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sfumato il piano A; il piano B è stato sondato troppo tardi; adesso la Juventus cerca il piano C giusto per ripartire in vista della prossima stagione. Conte ha detto no, così come Gasperini, il successore di Tudor sarà un altro, con l'ex Marsiglia che rimarrà comunque a giocare il Mondiale per Club sulla panchina bianconera.

La rivoluzione riparte dalla società. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, John Elkann prende in mano la situazione e, dopo aver chiuso l'era Giuntoli, sonda una possibile nuova soluzione in panchina: si tratta dell'ex Lazio e Milan Stefano Pioli, oggi in Arabia Saudita all'Al Nassr. C'è già stato qualche contatto indiretto, il nuovo dg Damien Comolli deciderà a breve se spingere su Pioli o se varare altre piste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.