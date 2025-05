Lazio, De Grandis (Sky) rilancia: "Berardi sarebbe perfetto per Sarri".

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa di una risposta da parte di Maurizio Sarri, si inizia già a pensare alla possibile 'nuova' Lazio con il suo ritorno in panchina. Proprio di questo, infatti, ha parlato il giornalista di SkySport Stefano De Grandis ai microfoni di Radio Laziale. Questo il suo pensiero: "Ci rimasi male quando andò via Sarri, sarei favorevole ora a un suo ritorno, anche se non ero molto ottimista perché pensavo che non si fosse lasciato bene con la società. Ma penso che possa abbraccia il progetto giovani della Lazio: sulle percentuali di un suo arrivo per me siamo sopra al 50%. I giocatori perfetti per Sarri sono Zaccagni, che l'ha costruito da ala, Rovella, Guendouzi, Romagnoli, se rinnova, e Castellanos, anche se prenderei un'altra punta. Oltre a questi, anche Berardi sarebbe perfetto. In porta? Secondo me potrebbe tornare da titolare Provedel, nel gioco con i piedi è migliore di Mandas, con cui si può fare una bella plusvalenza".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.