Lazio, Fabrizio Romano: "Sarri a un passo! Ecco cosa manca..."

Ve lo avevamo anticipato in esclusiva, ora arrivano le conferme. Maurizio Sarri è a meno di un passo dal ritorno alla Lazio. La fumata bianca non è arrivata, ma si tratta solo di questione di tempo. A dar conferma di quanto raccontato nelle scorse ore, è stato anche il noto esperto di mercato Fabrizio Romano che, con un post sui propri profili social, ha confermato come la trattativa tra la Lazio e Sarri sia ormai alle sue battute finali: "Maurizio Sarri, a un passo dalla nomina a nuovo allenatore della Lazio" - scrive il noto esperto di mercato - "È in corso la procedura per completare l'accordo biennale più opzione, firmarlo e restituirlo al club".

